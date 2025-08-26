עוד על SCAN

scan meme סֵמֶל

scan meme מחיר (SCAN)

לא רשום

1 SCAN ל USDמחיר חי:

--
----
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
scan meme (SCAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:18:51 (UTC+8)

scan meme (SCAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122353
$ 0.00122353$ 0.00122353

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-9.05%

-61.66%

-61.66%

scan meme (SCAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00122353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCAN השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -9.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-61.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

scan meme (SCAN) מידע שוק

$ 7.17K
$ 7.17K$ 7.17K

--
----

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

972.10M
972.10M 972.10M

999,928,206.601221
999,928,206.601221 999,928,206.601221

שווי השוק הנוכחי של scan meme הוא $ 7.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCAN הוא 972.10M, עם היצע כולל של 999928206.601221. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.38K.

scan meme (SCAN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של scan memeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלscan meme ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלscan meme ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של scan memeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.05%
30 ימים$ 0-90.03%
60 ימים$ 0-88.96%
90 ימים$ 0--

מה זהscan meme (SCAN)

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

scan meme (SCAN) משאב

האתר הרשמי

scan memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה scan meme (SCAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות scan meme (SCAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור scan meme.

בדוק את scan meme תחזית המחיר עכשיו‏!

SCAN למטבעות מקומיים

scan meme (SCAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של scan meme (SCAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SCAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על scan meme (SCAN)

כמה שווה scan meme (SCAN) היום?
החי SCANהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SCAN ל USD?
המחיר הנוכחי של SCAN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של scan meme?
שווי השוק של SCAN הוא $ 7.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SCAN?
ההיצע במחזור של SCAN הוא 972.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SCAN?
‏‏SCAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00122353 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SCAN?
SCAN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SCAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SCAN הוא -- USD.
האם SCAN יעלה השנה?
SCAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SCAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
