Scamcoin מחיר היום

מחיר Scamcoin (SCAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00131855, עם שינוי של 24.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCAM ל USD הוא $ 0.00131855 לכל SCAM.

Scamcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,318,495, עם היצע במחזור של 999.95M SCAM. ב‑24 השעות האחרונות, SCAM סחר בין $ 0.00123059 (נמוך) ל $ 0.00173687 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00177741, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCAM נע ב -1.20% בשעה האחרונה ו +62.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 148.99K.

Scamcoin (SCAM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) $ 148.99K$ 148.99K $ 148.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,947,394.59729 999,947,394.59729 999,947,394.59729

שווי השוק הנוכחי של Scamcoin הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 148.99K. ההיצע במחזור של SCAM הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999947394.59729. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.32M.