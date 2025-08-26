sBTC (SBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 111,223
גבוה 24 שעות $ 116,094
שיא כל הזמנים $ 145,060
המחיר הנמוך ביותר $ 50,597
שינוי מחיר (שעה אחת) +2.48%
שינוי מחיר (1D) +2.34%
שינוי מחיר (7D) -2.27%

sBTC (SBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $113,987. במהלך 24 השעות האחרונות, SBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 111,223 לבין שיא של $ 116,094, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 145,060, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 50,597.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SBTC השתנה ב +2.48% במהלך השעה האחרונה, +2.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sBTC (SBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 114.00M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 114.00M
אספקת מחזור 1.00K
אספקה כוללת 1,000.0

שווי השוק הנוכחי של sBTC הוא $ 114.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SBTC הוא 1.00K, עם היצע כולל של 1000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 114.00M.