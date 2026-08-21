Saturn sUSDat מחיר היום

מחיר Saturn sUSDat (SUSDAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.981298, עם שינוי של 0.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SUSDAT ל USD הוא $ 0.981298 לכל SUSDAT.

Saturn sUSDat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 79,563,566, עם היצע במחזור של 81.08M SUSDAT. ב‑24 השעות האחרונות, SUSDAT סחר בין $ 0.975607 (נמוך) ל $ 0.985222 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.021, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.695599.

ביצועים לטווח קצר, SUSDAT נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 919.84K.

Saturn sUSDat (SUSDAT) מידע שוק

שווי שוק $ 79.56M$ 79.56M $ 79.56M נפח (24 שעות) $ 919.84K$ 919.84K $ 919.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.59M$ 79.59M $ 79.59M אספקת מחזור 81.08M 81.08M 81.08M אספקה כוללת 81,108,675.94120361 81,108,675.94120361 81,108,675.94120361

שווי השוק הנוכחי של Saturn sUSDat הוא $ 79.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 919.84K. ההיצע במחזור של SUSDAT הוא 81.08M, עם היצע כולל של 81108675.94120361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.59M.