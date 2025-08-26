Sandclock (QUARTZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.081094 $ 0.081094 $ 0.081094 24 שעות נמוך $ 0.081147 $ 0.081147 $ 0.081147 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.081094$ 0.081094 $ 0.081094 גבוה 24 שעות $ 0.081147$ 0.081147 $ 0.081147 שיא כל הזמנים $ 25.83$ 25.83 $ 25.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.081094$ 0.081094 $ 0.081094 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +0.02%

Sandclock (QUARTZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.081132. במהלך 24 השעות האחרונות, QUARTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081094 לבין שיא של $ 0.081147, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUARTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.081094.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUARTZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sandclock (QUARTZ) מידע שוק

שווי שוק $ 594.92K$ 594.92K $ 594.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M אספקת מחזור 7.33M 7.33M 7.33M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sandclock הוא $ 594.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUARTZ הוא 7.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.11M.