Sandclock (QUARTZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.081132. במהלך 24 השעות האחרונות, QUARTZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.081094 לבין שיא של $ 0.081147, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QUARTZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 25.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.081094.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, QUARTZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Sandclock הוא $ 594.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QUARTZ הוא 7.33M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.11M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Sandclockל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandclock ל USDהיה . $ -0.0073188284.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSandclock ל USDהיה $ -0.0111387258.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Sandclockל USDהיה $ -0.02767924502999337.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.02%
|30 ימים
|$ -0.0073188284
|-9.02%
|60 ימים
|$ -0.0111387258
|-13.72%
|90 ימים
|$ -0.02767924502999337
|-25.43%
Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.
