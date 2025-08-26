Sami (SAMI1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00006393 $ 0.00006393 $ 0.00006393 24 שעות נמוך $ 0.00006862 $ 0.00006862 $ 0.00006862 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00006393$ 0.00006393 $ 0.00006393 גבוה 24 שעות $ 0.00006862$ 0.00006862 $ 0.00006862 שיא כל הזמנים $ 0.00171361$ 0.00171361 $ 0.00171361 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002368$ 0.00002368 $ 0.00002368 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.55% שינוי מחיר (7D) -2.11% שינוי מחיר (7D) -2.11%

Sami (SAMI1) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006472. במהלך 24 השעות האחרונות, SAMI1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006393 לבין שיא של $ 0.00006862, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMI1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00171361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002368.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAMI1 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sami (SAMI1) מידע שוק

שווי שוק $ 64.70K$ 64.70K $ 64.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.70K$ 64.70K $ 64.70K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,734,724.293786 999,734,724.293786 999,734,724.293786

שווי השוק הנוכחי של Sami הוא $ 64.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAMI1 הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734724.293786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.70K.