Sami סֵמֶל

Sami מחיר (SAMI1)

1 SAMI1 ל USDמחיר חי:

-4.50%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Sami (SAMI1) טבלת מחירים חיה
Sami (SAMI1) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00006393
24 שעות נמוך
$ 0.00006862
גבוה 24 שעות

$ 0.00006393
$ 0.00006862
$ 0.00171361
$ 0.00002368
-4.55%

-2.11%

-2.11%

Sami (SAMI1) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00006472. במהלך 24 השעות האחרונות, SAMI1 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006393 לבין שיא של $ 0.00006862, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAMI1השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00171361, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002368.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAMI1 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sami (SAMI1) מידע שוק

$ 64.70K
--
$ 64.70K
999.73M
999,734,724.293786
שווי השוק הנוכחי של Sami הוא $ 64.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAMI1 הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999734724.293786. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.70K.

Sami (SAMI1) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Samiל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSami ל USDהיה . $ +0.0000310805.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSami ל USDהיה $ +0.0000721931.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Samiל USDהיה $ +0.0000186872197193725.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.55%
30 ימים$ +0.0000310805+48.02%
60 ימים$ +0.0000721931+111.55%
90 ימים$ +0.0000186872197193725+40.60%

מה זהSami (SAMI1)

Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Samiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Sami (SAMI1) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Sami (SAMI1) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Sami.

בדוק את Sami תחזית המחיר עכשיו‏!

SAMI1 למטבעות מקומיים

Sami (SAMI1) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Sami (SAMI1) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SAMI1 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Sami (SAMI1)

כמה שווה Sami (SAMI1) היום?
החי SAMI1המחיר ב USD הוא 0.00006472 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SAMI1 ל USD?
המחיר הנוכחי של SAMI1 ל USD הוא $ 0.00006472. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Sami?
שווי השוק של SAMI1 הוא $ 64.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SAMI1?
ההיצע במחזור של SAMI1 הוא 999.73M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SAMI1?
‏‏SAMI1 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00171361 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SAMI1?
SAMI1 ‏‏רשם מחירATL של 0.00002368 USD.
מהו נפח המסחר של SAMI1?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SAMI1 הוא -- USD.
האם SAMI1 יעלה השנה?
SAMI1 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SAMI1 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.