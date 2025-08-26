SadCat (SAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01859897$ 0.01859897 $ 0.01859897 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.34% שינוי מחיר (1D) -7.39% שינוי מחיר (7D) -1.66% שינוי מחיר (7D) -1.66%

SadCat (SAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01859897, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAD השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -7.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SadCat (SAD) מידע שוק

שווי שוק $ 17.31K$ 17.31K $ 17.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K אספקת מחזור 93.11M 93.11M 93.11M אספקה כוללת 99,274,160.425274 99,274,160.425274 99,274,160.425274

שווי השוק הנוכחי של SadCat הוא $ 17.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAD הוא 93.11M, עם היצע כולל של 99274160.425274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.45K.