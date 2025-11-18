Runnit מחיר היום

מחיר Runnit (RUNNIT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUNNIT ל USD הוא -- לכל RUNNIT.

Runnit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 131,470, עם היצע במחזור של 984.03M RUNNIT. ב‑24 השעות האחרונות, RUNNIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00184201, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUNNIT נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -23.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Runnit (RUNNIT) מידע שוק

שווי שוק $ 131.47K$ 131.47K $ 131.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.47K$ 131.47K $ 131.47K אספקת מחזור 984.03M 984.03M 984.03M אספקה כוללת 984,030,300.8834183 984,030,300.8834183 984,030,300.8834183

שווי השוק הנוכחי של Runnit הוא $ 131.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUNNIT הוא 984.03M, עם היצע כולל של 984030300.8834183. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.47K.