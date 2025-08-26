RUNNER (RUNNER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.233076 $ 0.233076 $ 0.233076 24 שעות נמוך $ 0.257206 $ 0.257206 $ 0.257206 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.233076$ 0.233076 $ 0.233076 גבוה 24 שעות $ 0.257206$ 0.257206 $ 0.257206 שיא כל הזמנים $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0.062812$ 0.062812 $ 0.062812 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.76% שינוי מחיר (1D) -7.82% שינוי מחיר (7D) -34.46% שינוי מחיר (7D) -34.46%

RUNNER (RUNNER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.234065. במהלך 24 השעות האחרונות, RUNNER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.233076 לבין שיא של $ 0.257206, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RUNNERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062812.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RUNNER השתנה ב -0.76% במהלך השעה האחרונה, -7.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-34.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RUNNER (RUNNER) מידע שוק

שווי שוק $ 234.08K$ 234.08K $ 234.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 234.08K$ 234.08K $ 234.08K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RUNNER הוא $ 234.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUNNER הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 234.08K.