Ruby Coin מחיר היום

מחיר Ruby Coin (RUBY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUBY ל USD הוא $ 0 לכל RUBY.

Ruby Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 110,028, עם היצע במחזור של 271.82M RUBY. ב‑24 השעות האחרונות, RUBY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.134926, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUBY נע ב +7.77% בשעה האחרונה ו +3.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 125.83.

Ruby Coin (RUBY) מידע שוק

שווי שוק $ 110.03K$ 110.03K $ 110.03K נפח (24 שעות) $ 125.83$ 125.83 $ 125.83 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.03K$ 110.03K $ 110.03K אספקת מחזור 271.82M 271.82M 271.82M אספקה כוללת 271,822,356.0 271,822,356.0 271,822,356.0

שווי השוק הנוכחי של Ruby Coin הוא $ 110.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 125.83. ההיצע במחזור של RUBY הוא 271.82M, עם היצע כולל של 271822356.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.03K.