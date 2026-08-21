RSS3 מחיר היום

מחיר RSS3 (RSS3) בזמן אמת היום הוא $ 0.00478823, עם שינוי של 7.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RSS3 ל USD הוא $ 0.00478823 לכל RSS3.

RSS3 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,280,042, עם היצע במחזור של 1.52B RSS3. ב‑24 השעות האחרונות, RSS3 סחר בין $ 0.0044501 (נמוך) ל $ 0.00479506 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.687355, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00417516.

ביצועים לטווח קצר, RSS3 נע ב +1.07% בשעה האחרונה ו +7.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 143.69K.

RSS3 (RSS3) מידע שוק

שווי שוק $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M נפח (24 שעות) $ 143.69K$ 143.69K $ 143.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.28M$ 7.28M $ 7.28M אספקת מחזור 1.52B 1.52B 1.52B אספקה כוללת 1,520,402,719.832106 1,520,402,719.832106 1,520,402,719.832106

שווי השוק הנוכחי של RSS3 הוא $ 7.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 143.69K. ההיצע במחזור של RSS3 הוא 1.52B, עם היצע כולל של 1520402719.832106. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.28M.