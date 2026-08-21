Root Edge מחיר היום

מחיר Root Edge (ROOTAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROOTAI ל USD הוא $ 0 לכל ROOTAI.

Root Edge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 91,891, עם היצע במחזור של 980.00M ROOTAI. ב‑24 השעות האחרונות, ROOTAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROOTAI נע ב +3.49% בשעה האחרונה ו +52.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Root Edge (ROOTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 91.89K$ 91.89K $ 91.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.89K$ 91.89K $ 91.89K אספקת מחזור 980.00M 980.00M 980.00M אספקה כוללת 979,999,999.15862 979,999,999.15862 979,999,999.15862

שווי השוק הנוכחי של Root Edge הוא $ 91.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROOTAI הוא 980.00M, עם היצע כולל של 979999999.15862. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.89K.