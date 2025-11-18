Rollback מחיר היום

מחיר Rollback (ROLL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00058527, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROLL ל USD הוא $ 0.00058527 לכל ROLL.

Rollback כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,852.67, עם היצע במחזור של 10.00M ROLL. ב‑24 השעות האחרונות, ROLL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02976526, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0005808.

ביצועים לטווח קצר, ROLL נע ב -- בשעה האחרונה ו -10.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rollback (ROLL) מידע שוק

שווי שוק $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

