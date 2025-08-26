Robotaxi (TAXI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00874191 $ 0.00874191 $ 0.00874191 24 שעות נמוך $ 0.00972797 $ 0.00972797 $ 0.00972797 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00874191$ 0.00874191 $ 0.00874191 גבוה 24 שעות $ 0.00972797$ 0.00972797 $ 0.00972797 שיא כל הזמנים $ 0.03189708$ 0.03189708 $ 0.03189708 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -9.80% שינוי מחיר (7D) -8.10% שינוי מחיר (7D) -8.10%

Robotaxi (TAXI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00877369. במהלך 24 השעות האחרונות, TAXI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00874191 לבין שיא של $ 0.00972797, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAXIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03189708, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAXI השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -9.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Robotaxi (TAXI) מידע שוק

שווי שוק $ 879.45K$ 879.45K $ 879.45K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 879.45K$ 879.45K $ 879.45K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Robotaxi הוא $ 879.45K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAXI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 879.45K.