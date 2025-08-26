Roaring Kitty (ROAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.006114 $ 0.006114 $ 0.006114 24 שעות נמוך $ 0.00670553 $ 0.00670553 $ 0.00670553 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.006114$ 0.006114 $ 0.006114 גבוה 24 שעות $ 0.00670553$ 0.00670553 $ 0.00670553 שיא כל הזמנים $ 0.01512515$ 0.01512515 $ 0.01512515 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.47% שינוי מחיר (1D) -7.11% שינוי מחיר (7D) +5.10% שינוי מחיר (7D) +5.10%

Roaring Kitty (ROAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00621133. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006114 לבין שיא של $ 0.00670553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01512515, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAR השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roaring Kitty (ROAR) מידע שוק

שווי שוק $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.13M$ 6.13M $ 6.13M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Roaring Kitty הוא $ 6.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.13M.