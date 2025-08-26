עוד על ROAR

Roaring Kitty סֵמֶל

Roaring Kitty מחיר (ROAR)

לא רשום

1 ROAR ל USDמחיר חי:

$0.0061326
-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Roaring Kitty (ROAR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:50 (UTC+8)

Roaring Kitty (ROAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.006114
24 שעות נמוך
$ 0.00670553
גבוה 24 שעות

$ 0.006114

$ 0.00670553

$ 0.01512515

$ 0

+1.47%

-7.11%

+5.10%

+5.10%

Roaring Kitty (ROAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00621133. במהלך 24 השעות האחרונות, ROAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.006114 לבין שיא של $ 0.00670553, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01512515, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROAR השתנה ב +1.47% במהלך השעה האחרונה, -7.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roaring Kitty (ROAR) מידע שוק

$ 6.13M

--
----

$ 6.13M

1.00B

1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Roaring Kitty הוא $ 6.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROAR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.13M.

Roaring Kitty (ROAR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Roaring Kittyל USDהיה $ -0.000475680124993386.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoaring Kitty ל USDהיה . $ +0.0010348833.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoaring Kitty ל USDהיה $ +0.0039320706.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Roaring Kittyל USDהיה $ +0.000495754328314071.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000475680124993386-7.11%
30 ימים$ +0.0010348833+16.66%
60 ימים$ +0.0039320706+63.30%
90 ימים$ +0.000495754328314071+8.67%

מה זהRoaring Kitty (ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?

Roaring Kitty (ROAR) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Roaring Kittyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Roaring Kitty (ROAR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Roaring Kitty (ROAR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Roaring Kitty.

בדוק את Roaring Kitty תחזית המחיר עכשיו‏!

ROAR למטבעות מקומיים

Roaring Kitty (ROAR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Roaring Kitty (ROAR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROAR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Roaring Kitty (ROAR)

כמה שווה Roaring Kitty (ROAR) היום?
החי ROARהמחיר ב USD הוא 0.00621133 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROAR ל USD?
המחיר הנוכחי של ROAR ל USD הוא $ 0.00621133. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Roaring Kitty?
שווי השוק של ROAR הוא $ 6.13M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROAR?
ההיצע במחזור של ROAR הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROAR?
‏‏ROAR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01512515 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROAR?
ROAR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROAR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROAR הוא -- USD.
האם ROAR יעלה השנה?
ROAR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROAR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:50 (UTC+8)

