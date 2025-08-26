Rizz (RIZZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0144525$ 0.0144525 $ 0.0144525 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00023792$ 0.00023792 $ 0.00023792 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.62% שינוי מחיר (7D) +1.62%

Rizz (RIZZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00058547. במהלך 24 השעות האחרונות, RIZZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIZZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0144525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00023792.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIZZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rizz (RIZZ) מידע שוק

שווי שוק $ 58.55K$ 58.55K $ 58.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 58.55K$ 58.55K $ 58.55K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rizz הוא $ 58.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIZZ הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 58.55K.