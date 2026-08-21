ritestream מחיר היום

מחיר ritestream (RITE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RITE ל USD הוא $ 0 לכל RITE.

ritestream כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 268,900, עם היצע במחזור של 861.34M RITE. ב‑24 השעות האחרונות, RITE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.081853, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RITE נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +8.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.41.

ritestream (RITE) מידע שוק

שווי שוק $ 268.90K$ 268.90K $ 268.90K נפח (24 שעות) $ 1.41$ 1.41 $ 1.41 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 312.19K$ 312.19K $ 312.19K אספקת מחזור 861.34M 861.34M 861.34M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ritestream הוא $ 268.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.41. ההיצע במחזור של RITE הוא 861.34M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 312.19K.