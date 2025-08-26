עוד על GRG

GRG מידע על מחיר

GRG מסמך לבן

GRG אתר רשמי

GRG טוקניומיקה

GRG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

RigoBlock סֵמֶל

RigoBlock מחיר (GRG)

לא רשום

1 GRG ל USDמחיר חי:

$0.326675
$0.326675$0.326675
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RigoBlock (GRG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:28 (UTC+8)

RigoBlock (GRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.320233
$ 0.320233$ 0.320233
24 שעות נמוך
$ 0.368673
$ 0.368673$ 0.368673
גבוה 24 שעות

$ 0.320233
$ 0.320233$ 0.320233

$ 0.368673
$ 0.368673$ 0.368673

$ 115.8
$ 115.8$ 115.8

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-9.71%

-21.90%

-21.90%

RigoBlock (GRG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.326675. במהלך 24 השעות האחרונות, GRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.320233 לבין שיא של $ 0.368673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 115.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRG השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RigoBlock (GRG) מידע שוק

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

6.59M
6.59M 6.59M

7,600,065.00758257
7,600,065.00758257 7,600,065.00758257

שווי השוק הנוכחי של RigoBlock הוא $ 2.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRG הוא 6.59M, עם היצע כולל של 7600065.00758257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.

RigoBlock (GRG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RigoBlockל USDהיה $ -0.0351488314054911.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigoBlock ל USDהיה . $ -0.2040800466.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRigoBlock ל USDהיה $ -0.1730823785.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RigoBlockל USDהיה $ -0.6045353219565822.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0351488314054911-9.71%
30 ימים$ -0.2040800466-62.47%
60 ימים$ -0.1730823785-52.98%
90 ימים$ -0.6045353219565822-64.91%

מה זהRigoBlock (GRG)

"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

RigoBlock (GRG) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

RigoBlockתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RigoBlock (GRG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RigoBlock (GRG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RigoBlock.

בדוק את RigoBlock תחזית המחיר עכשיו‏!

GRG למטבעות מקומיים

RigoBlock (GRG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RigoBlock (GRG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RigoBlock (GRG)

כמה שווה RigoBlock (GRG) היום?
החי GRGהמחיר ב USD הוא 0.326675 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRG ל USD?
המחיר הנוכחי של GRG ל USD הוא $ 0.326675. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RigoBlock?
שווי השוק של GRG הוא $ 2.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRG?
ההיצע במחזור של GRG הוא 6.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRG?
‏‏GRG השיג מחיר שיא (ATH) של 115.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRG?
GRG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GRG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRG הוא -- USD.
האם GRG יעלה השנה?
GRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:54:28 (UTC+8)

RigoBlock (GRG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.