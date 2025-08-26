RigoBlock (GRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.320233 גבוה 24 שעות $ 0.368673 שיא כל הזמנים $ 115.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -9.71% שינוי מחיר (7D) -21.90%

RigoBlock (GRG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.326675. במהלך 24 השעות האחרונות, GRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.320233 לבין שיא של $ 0.368673, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 115.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRG השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -9.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RigoBlock (GRG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.48M אספקת מחזור 6.59M אספקה כוללת 7,600,065.00758257

שווי השוק הנוכחי של RigoBlock הוא $ 2.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRG הוא 6.59M, עם היצע כולל של 7600065.00758257. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.48M.