Ridotto מחיר היום

מחיר Ridotto (RDT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0035349, עם שינוי של 16.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDT ל USD הוא $ 0.0035349 לכל RDT.

Ridotto כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,112,650, עם היצע במחזור של 314.76M RDT. ב‑24 השעות האחרונות, RDT סחר בין $ 0.00351857 (נמוך) ל $ 0.00481685 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.51, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00237506.

ביצועים לטווח קצר, RDT נע ב -26.13% בשעה האחרונה ו -32.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ridotto (RDT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M אספקת מחזור 314.76M 314.76M 314.76M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ridotto הוא $ 1.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDT הוא 314.76M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.77M.