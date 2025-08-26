Rich (RCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.055451$ 0.055451 $ 0.055451 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) +141.41% שינוי מחיר (7D) +141.41%

Rich (RCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.055451, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+141.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rich (RCH) מידע שוק

שווי שוק $ 69.67K$ 69.67K $ 69.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 190.10K$ 190.10K $ 190.10K אספקת מחזור 417.55M 417.55M 417.55M אספקה כוללת 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509 1,139,318,805.722509

שווי השוק הנוכחי של Rich הוא $ 69.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RCH הוא 417.55M, עם היצע כולל של 1139318805.722509. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 190.10K.