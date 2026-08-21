RHPS מחיר היום

מחיר RHPS (RHPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RHPS ל USD הוא $ 0 לכל RHPS.

RHPS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,860, עם היצע במחזור של 1.00B RHPS. ב‑24 השעות האחרונות, RHPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RHPS נע ב -0.85% בשעה האחרונה ו +25.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RHPS (RHPS) מידע שוק

שווי שוק $ 67.86K$ 67.86K $ 67.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.86K$ 67.86K $ 67.86K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RHPS הוא $ 67.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RHPS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.86K.