Rexwifhat מחיר היום

מחיר Rexwifhat (REXHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REXHAT ל USD הוא $ 0 לכל REXHAT.

Rexwifhat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,054, עם היצע במחזור של 499.93M REXHAT. ב‑24 השעות האחרונות, REXHAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01209703, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REXHAT נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +23.78% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rexwifhat (REXHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.05K$ 26.05K $ 26.05K אספקת מחזור 499.93M 499.93M 499.93M אספקה כוללת 499,929,517.0 499,929,517.0 499,929,517.0

שווי השוק הנוכחי של Rexwifhat הוא $ 26.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REXHAT הוא 499.93M, עם היצע כולל של 499929517.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.05K.