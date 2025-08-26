rETH2 (RETH2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4,767.69$ 4,767.69 $ 4,767.69 המחיר הנמוך ביותר $ 890.04$ 890.04 $ 890.04 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

rETH2 (RETH2) המחיר בזמן אמת של הוא $1,877.83. במהלך 24 השעות האחרונות, RETH2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RETH2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,767.69, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 890.04.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RETH2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

rETH2 (RETH2) מידע שוק

שווי שוק $ 858.70K$ 858.70K $ 858.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 856.54K$ 856.54K $ 856.54K אספקת מחזור 456.13 456.13 456.13 אספקה כוללת 456.1317557980225 456.1317557980225 456.1317557980225

שווי השוק הנוכחי של rETH2 הוא $ 858.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RETH2 הוא 456.13, עם היצע כולל של 456.1317557980225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 856.54K.