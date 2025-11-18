Reply מחיר היום

מחיר Reply (REPLY) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 17.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REPLY ל USD הוא -- לכל REPLY.

Reply כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,791, עם היצע במחזור של 96.68B REPLY. ב‑24 השעות האחרונות, REPLY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, REPLY נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו -8.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Reply (REPLY) מידע שוק

שווי שוק $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.19K$ 42.19K $ 42.19K אספקת מחזור 96.68B 96.68B 96.68B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

