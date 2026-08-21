Reploy מחיר היום

מחיר Reploy (RAI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00980655, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAI ל USD הוא $ 0.00980655 לכל RAI.

Reploy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 98,065, עם היצע במחזור של 10.00M RAI. ב‑24 השעות האחרונות, RAI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 13.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00480688.

ביצועים לטווח קצר, RAI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.99.

Reploy (RAI) מידע שוק

שווי שוק $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K נפח (24 שעות) $ 6.99$ 6.99 $ 6.99 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reploy הוא $ 98.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.99. ההיצע במחזור של RAI הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.07K.