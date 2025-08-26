עוד על RMT

RMT מידע על מחיר

RMT אתר רשמי

RMT טוקניומיקה

RMT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Remint סֵמֶל

Remint מחיר (RMT)

לא רשום

1 RMT ל USDמחיר חי:

--
----
-9.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Remint (RMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:18 (UTC+8)

Remint (RMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00205373
$ 0.00205373$ 0.00205373

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

-10.18%

-6.61%

-6.61%

Remint (RMT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMT השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Remint (RMT) מידע שוק

$ 42.20K
$ 42.20K$ 42.20K

--
----

$ 42.20K
$ 42.20K$ 42.20K

999.76M
999.76M 999.76M

999,763,577.738177
999,763,577.738177 999,763,577.738177

שווי השוק הנוכחי של Remint הוא $ 42.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMT הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999763577.738177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.20K.

Remint (RMT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Remintל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRemint ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRemint ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Remintל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.18%
30 ימים$ 0-18.48%
60 ימים$ 0-49.16%
90 ימים$ 0--

מה זהRemint (RMT)

Crypto x Real Estate Remint Network is a groundbreaking real estate cryptocurrency project poised to revolutionize two powerhouse industries: real estate and decentralized finance (cryptocurrency). Currently, anyone with a smartphone can participate in Remint's innovative cloud mining process, earning Remint currency and thereby securing X amount of Remint tokens. These tokens will acquire monetary value upon Remint's public listing on exchanges. Serving as the cornerstone of the project, these tokens will drive the development of a multitude of features and use cases within the Remint ecosystem, establishing a solid foundation for its growth and sustainability. Please visit our Whitepaper for a more in-depth understanding. Decentralized Real Estate Application on Mobile (DREAM) This is just a demo version. The DREAM platform allows individuals to rent & buy real estate properties in a P2P manner. Properties owned by the Remint Network will also be available for rent, with a select few offered for sale. The decentralized application (DApp) accepts both cryptocurrency and conventional currencies as payment methods, but users paying with Remint currency will enjoy additional discounts.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Remint (RMT) משאב

האתר הרשמי

Remintתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Remint (RMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Remint (RMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Remint.

בדוק את Remint תחזית המחיר עכשיו‏!

RMT למטבעות מקומיים

Remint (RMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Remint (RMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Remint (RMT)

כמה שווה Remint (RMT) היום?
החי RMTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RMT ל USD?
המחיר הנוכחי של RMT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Remint?
שווי השוק של RMT הוא $ 42.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RMT?
ההיצע במחזור של RMT הוא 999.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RMT?
‏‏RMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00205373 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RMT?
RMT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RMT הוא -- USD.
האם RMT יעלה השנה?
RMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:55:18 (UTC+8)

Remint (RMT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.