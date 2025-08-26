Remint (RMT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00205373 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.29% שינוי מחיר (1D) -10.18% שינוי מחיר (7D) -6.61%

Remint (RMT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00205373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RMT השתנה ב -0.29% במהלך השעה האחרונה, -10.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Remint (RMT) מידע שוק

שווי שוק $ 42.20K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.20K אספקת מחזור 999.76M אספקה כוללת 999,763,577.738177

שווי השוק הנוכחי של Remint הוא $ 42.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RMT הוא 999.76M, עם היצע כולל של 999763577.738177. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.20K.