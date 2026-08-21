Rei מחיר היום

מחיר Rei (REI) בזמן אמת היום הוא $ 0.02319062, עם שינוי של 11.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ REI ל USD הוא $ 0.02319062 לכל REI.

Rei כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,105,316, עם היצע במחזור של 1.00B REI. ב‑24 השעות האחרונות, REI סחר בין $ 0.01976276 (נמוך) ל $ 0.02451552 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.218973, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00605432.

ביצועים לטווח קצר, REI נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +2.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 392.48K.

Rei (REI) מידע שוק

שווי שוק $ 23.11M$ 23.11M $ 23.11M נפח (24 שעות) $ 392.48K$ 392.48K $ 392.48K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.11M$ 23.11M $ 23.11M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rei הוא $ 23.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 392.48K. ההיצע במחזור של REI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.11M.