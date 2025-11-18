RefundYourSOL מחיר היום

מחיר RefundYourSOL (RYS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00069355, עם שינוי של 1.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RYS ל USD הוא $ 0.00069355 לכל RYS.

RefundYourSOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 660,559, עם היצע במחזור של 970.38M RYS. ב‑24 השעות האחרונות, RYS סחר בין $ 0.00064828 (נמוך) ל $ 0.00071105 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00336875, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006717.

ביצועים לטווח קצר, RYS נע ב +0.60% בשעה האחרונה ו -25.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RefundYourSOL (RYS) מידע שוק

שווי שוק $ 660.56K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 660.56K אספקת מחזור 970.38M אספקה כוללת 970,383,246.909424

שווי השוק הנוכחי של RefundYourSOL הוא $ 660.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RYS הוא 970.38M, עם היצע כולל של 970383246.909424. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 660.56K.