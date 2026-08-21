Reflect מחיר היום

מחיר Reflect (RFL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00118232, עם שינוי של 3.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RFL ל USD הוא $ 0.00118232 לכל RFL.

Reflect כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,141, עם היצע במחזור של 19.68M RFL. ב‑24 השעות האחרונות, RFL סחר בין $ 0.00110685 (נמוך) ל $ 0.00122431 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.58, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RFL נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -4.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 318.73.

Reflect (RFL) מידע שוק

שווי שוק $ 23.14K$ 23.14K $ 23.14K נפח (24 שעות) $ 318.73$ 318.73 $ 318.73 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.39K$ 29.39K $ 29.39K אספקת מחזור 19.68M 19.68M 19.68M אספקה כוללת 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Reflect הוא $ 23.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 318.73. ההיצע במחזור של RFL הוא 19.68M, עם היצע כולל של 25000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.39K.