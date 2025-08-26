reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000406 $ 0.0000406 $ 0.0000406 24 שעות נמוך $ 0.00004377 $ 0.00004377 $ 0.00004377 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000406$ 0.0000406 $ 0.0000406 גבוה 24 שעות $ 0.00004377$ 0.00004377 $ 0.00004377 שיא כל הזמנים $ 0.00118673$ 0.00118673 $ 0.00118673 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001574$ 0.00001574 $ 0.00001574 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.81% שינוי מחיר (1D) -6.19% שינוי מחיר (7D) +0.45% שינוי מחיר (7D) +0.45%

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004099. במהלך 24 השעות האחרונות, REEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000406 לבין שיא של $ 0.00004377, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00118673, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001574.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REEE השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -6.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee (REEE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.97K$ 40.97K $ 40.97K אספקת מחזור 999.45M 999.45M 999.45M אספקה כוללת 999,448,253.0 999,448,253.0 999,448,253.0

שווי השוק הנוכחי של reeeeeeeeeeeeeeeeeeeee הוא $ 40.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REEE הוא 999.45M, עם היצע כולל של 999448253.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.97K.