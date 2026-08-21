Redbrick מחיר היום

מחיר Redbrick (BRIC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BRIC ל USD הוא $ 0 לכל BRIC.

Redbrick כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 183,665, עם היצע במחזור של 235.10M BRIC. ב‑24 השעות האחרונות, BRIC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04554831, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BRIC נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +1.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.92K.

Redbrick (BRIC) מידע שוק

שווי שוק $ 183.67K$ 183.67K $ 183.67K נפח (24 שעות) $ 1.92K$ 1.92K $ 1.92K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 781.22K$ 781.22K $ 781.22K אספקת מחזור 235.10M 235.10M 235.10M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Redbrick הוא $ 183.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.92K. ההיצע במחזור של BRIC הוא 235.10M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 781.22K.