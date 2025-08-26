RecTime מחיר (RTIME)
RecTime (RTIME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RTIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RTIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RTIME השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של RecTime הוא $ 516.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RTIME הוא 40.57T, עם היצע כולל של 40569202064341.74. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.39K.
במהלך היום, השינוי במחיר של RecTimeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecTime ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRecTime ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RecTimeל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-3.79%
|30 ימים
|$ 0
|+6.25%
|60 ימים
|$ 0
|+18.33%
|90 ימים
|$ 0
|--
The world and technology are constantly evolving, and we've seen how the world of We have seen how the world of streaming is being dominated by centralized being dominated by centralized companies that limit the growth of young and abusing commissions with the most successful influencers. with the most successful influencers. At RecTime, we will use our token to build an ecosystem around our platform ecosystem around our platform to empower the streamers who work with us. streamers who work with us. Our goal as a decentralized as a decentralized company is to create a platform that is easy and accessible accessible platform, so that not only crypto-savvy investors can use it. investors with cryptographic knowledge can use it, but also people outside the but also people outside the Blockchain technology world can work with RecTime can work with RecTime in a simple way.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
