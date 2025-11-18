RECRUIT מחיר היום

מחיר RECRUIT (RECRUIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000767, עם שינוי של 1.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RECRUIT ל USD הוא $ 0.00000767 לכל RECRUIT.

RECRUIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,671.62, עם היצע במחזור של 999.58M RECRUIT. ב‑24 השעות האחרונות, RECRUIT סחר בין $ 0.00000719 (נמוך) ל $ 0.00000791 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102729, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000719.

ביצועים לטווח קצר, RECRUIT נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -15.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RECRUIT (RECRUIT) מידע שוק

שווי שוק $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K אספקת מחזור 999.58M 999.58M 999.58M אספקה כוללת 999,582,008.443299 999,582,008.443299 999,582,008.443299

שווי השוק הנוכחי של RECRUIT הוא $ 7.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RECRUIT הוא 999.58M, עם היצע כולל של 999582008.443299. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.67K.