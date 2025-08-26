עוד על RWW

RealWorldWeed (RWW) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:54:48 (UTC+8)

RealWorldWeed (RWW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-7.75%

+17.01%

+17.01%

RealWorldWeed (RWW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RWW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWW השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealWorldWeed (RWW) מידע שוק

$ 88.55K
$ 88.55K$ 88.55K

--
----

$ 88.55K
$ 88.55K$ 88.55K

999.95M
999.95M 999.95M

999,954,728.15107
999,954,728.15107 999,954,728.15107

שווי השוק הנוכחי של RealWorldWeed הוא $ 88.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWW הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999954728.15107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.55K.

RealWorldWeed (RWW) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RealWorldWeedל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealWorldWeed ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealWorldWeed ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RealWorldWeedל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.75%
30 ימים$ 0-29.39%
60 ימים$ 0-22.65%
90 ימים$ 0--

מה זהRealWorldWeed (RWW)

Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.

RealWorldWeed (RWW) משאב

האתר הרשמי

RealWorldWeedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RealWorldWeed (RWW) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RealWorldWeed (RWW) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RealWorldWeed.

בדוק את RealWorldWeed תחזית המחיר עכשיו‏!

RWW למטבעות מקומיים

RealWorldWeed (RWW) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RealWorldWeed (RWW) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RWW הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RealWorldWeed (RWW)

כמה שווה RealWorldWeed (RWW) היום?
החי RWWהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RWW ל USD?
המחיר הנוכחי של RWW ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RealWorldWeed?
שווי השוק של RWW הוא $ 88.55K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RWW?
ההיצע במחזור של RWW הוא 999.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RWW?
‏‏RWW השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RWW?
RWW ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RWW?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RWW הוא -- USD.
האם RWW יעלה השנה?
RWW ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RWW תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:54:48 (UTC+8)

RealWorldWeed (RWW) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.