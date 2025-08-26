RealWorldWeed מחיר (RWW)
-0.32%
-7.75%
+17.01%
+17.01%
RealWorldWeed (RWW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RWW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWW השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של RealWorldWeed הוא $ 88.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWW הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999954728.15107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.55K.
במהלך היום, השינוי במחיר של RealWorldWeedל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealWorldWeed ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRealWorldWeed ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RealWorldWeedל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-7.75%
|30 ימים
|$ 0
|-29.39%
|60 ימים
|$ 0
|-22.65%
|90 ימים
|$ 0
|--
Real World Weed ($RWW) is an innovative project that merges the world of cryptocurrencies with the cannabis community, creating a comprehensive ecosystem that connects growers, investors, and enthusiasts. Driven by Weedman’s vision, a passionate cultivator, $RWW enables the tokenization of cannabis production through exclusive NFTs on the Solana network, offering holders passive income from real crops. Beyond the current trading of its token, the project aims to implement advanced features like decentralized voting for decision-making and access to specialized tools, such as cultivation platforms and educational resources. Additionally, with initiatives like KANNADRINK, a cannabis-inspired energy drink, $RWW diversifies its impact on cannabis culture, promoting transparency, traceability, and regulatory compliance through blockchain technology. This unique approach not only redefines the interaction between cannabis and decentralized finance but also fosters a vibrant, sustainable community, positioning $RWW as a leader at the intersection of the real and digital worlds.
