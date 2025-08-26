RealWorldWeed (RWW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -7.75% שינוי מחיר (7D) +17.01% שינוי מחיר (7D) +17.01%

RealWorldWeed (RWW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RWW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RWWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RWW השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -7.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RealWorldWeed (RWW) מידע שוק

שווי שוק $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,954,728.15107 999,954,728.15107 999,954,728.15107

שווי השוק הנוכחי של RealWorldWeed הוא $ 88.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWW הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999954728.15107. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.55K.