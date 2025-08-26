Realm (REALM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00011098 גבוה 24 שעות $ 0.00011696 שיא כל הזמנים $ 2.16 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000425 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -11.39%

Realm (REALM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000113. במהלך 24 השעות האחרונות, REALM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00011098 לבין שיא של $ 0.00011696, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REALMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000425.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REALM השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -3.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Realm (REALM) מידע שוק

שווי שוק $ 110.32K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.00K אספקת מחזור 976.27M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Realm הוא $ 110.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REALM הוא 976.27M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.00K.