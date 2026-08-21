RCSC מחיר היום

מחיר RCSC (RCSC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RCSC ל USD הוא $ 0 לכל RCSC.

RCSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 128,545, עם היצע במחזור של 999.99M RCSC. ב‑24 השעות האחרונות, RCSC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00345206, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RCSC נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו +16.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 283.40.

RCSC (RCSC) מידע שוק

שווי שוק $ 128.55K$ 128.55K $ 128.55K נפח (24 שעות) $ 283.40$ 283.40 $ 283.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 128.55K$ 128.55K $ 128.55K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,221.864514 999,991,221.864514 999,991,221.864514

שווי השוק הנוכחי של RCSC הוא $ 128.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 283.40. ההיצע במחזור של RCSC הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991221.864514. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 128.55K.