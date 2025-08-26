Raptoreum (RTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00019507 $ 0.00019507 $ 0.00019507 24 שעות נמוך $ 0.00020188 $ 0.00020188 $ 0.00020188 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00019507$ 0.00019507 $ 0.00019507 גבוה 24 שעות $ 0.00020188$ 0.00020188 $ 0.00020188 שיא כל הזמנים $ 0.081262$ 0.081262 $ 0.081262 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00005096$ 0.00005096 $ 0.00005096 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.05% שינוי מחיר (1D) -0.89% שינוי מחיר (7D) -5.36% שינוי מחיר (7D) -5.36%

Raptoreum (RTM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00019712. במהלך 24 השעות האחרונות, RTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00019507 לבין שיא של $ 0.00020188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.081262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00005096.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RTM השתנה ב +0.05% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Raptoreum (RTM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.14M$ 4.14M $ 4.14M אספקת מחזור 5.70B 5.70B 5.70B אספקה כוללת 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Raptoreum הוא $ 1.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RTM הוא 5.70B, עם היצע כולל של 21000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.14M.