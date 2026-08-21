Rakun מחיר היום

מחיר Rakun (RAKUN) בזמן אמת היום הוא $ 0.056971, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAKUN ל USD הוא $ 0.056971 לכל RAKUN.

Rakun כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 899,908, עם היצע במחזור של 15.80M RAKUN. ב‑24 השעות האחרונות, RAKUN סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.358783, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03488223.

ביצועים לטווח קצר, RAKUN נע ב -- בשעה האחרונה ו -3.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 91.57.

Rakun (RAKUN) מידע שוק

שווי שוק $ 899.91K$ 899.91K $ 899.91K נפח (24 שעות) $ 91.57$ 91.57 $ 91.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 15.80M 15.80M 15.80M אספקה כוללת 20,749,415.281523984 20,749,415.281523984 20,749,415.281523984

שווי השוק הנוכחי של Rakun הוא $ 899.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 91.57. ההיצע במחזור של RAKUN הוא 15.80M, עם היצע כולל של 20749415.281523984. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.