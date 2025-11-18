RAGE GUY מחיר היום

מחיר RAGE GUY (RAGE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 5.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAGE ל USD הוא -- לכל RAGE.

RAGE GUY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 820,071, עם היצע במחזור של 984.02M RAGE. ב‑24 השעות האחרונות, RAGE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00592337, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RAGE נע ב +0.69% בשעה האחרונה ו -19.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RAGE GUY (RAGE) מידע שוק

שווי שוק $ 820.07K$ 820.07K $ 820.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 820.07K$ 820.07K $ 820.07K אספקת מחזור 984.02M 984.02M 984.02M אספקה כוללת 984,022,115.439522 984,022,115.439522 984,022,115.439522

