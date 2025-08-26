Queen Sherex (QSHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0015431$ 0.0015431 $ 0.0015431 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -8.22% שינוי מחיר (7D) -3.03% שינוי מחיר (7D) -3.03%

Queen Sherex (QSHX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QSHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QSHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0015431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QSHX השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Queen Sherex (QSHX) מידע שוק

שווי שוק $ 781.50K$ 781.50K $ 781.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 781.50K$ 781.50K $ 781.50K אספקת מחזור 979.82M 979.82M 979.82M אספקה כוללת 979,822,199.457163 979,822,199.457163 979,822,199.457163

שווי השוק הנוכחי של Queen Sherex הוא $ 781.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QSHX הוא 979.82M, עם היצע כולל של 979822199.457163. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 781.50K.