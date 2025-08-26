עוד על QSHX

Queen Sherex סֵמֶל

Queen Sherex מחיר (QSHX)

$0.00080618
-8.20%1D
Queen Sherex (QSHX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:31 (UTC+8)

Queen Sherex (QSHX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.0015431
-0.40%

-8.22%

-3.03%

-3.03%

Queen Sherex (QSHX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, QSHX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QSHXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0015431, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QSHX השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -8.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Queen Sherex (QSHX) מידע שוק

$ 781.50K
--
979.82M
979,822,199.457163
שווי השוק הנוכחי של Queen Sherex הוא $ 781.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QSHX הוא 979.82M, עם היצע כולל של 979822199.457163. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 781.50K.

Queen Sherex (QSHX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Queen Sherexל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQueen Sherex ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQueen Sherex ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Queen Sherexל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.22%
30 ימים$ 0+28.05%
60 ימים$ 0+15.88%
90 ימים$ 0--

מה זהQueen Sherex (QSHX)

Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.

Queen Sherex (QSHX) משאב

האתר הרשמי

Queen Sherexתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Queen Sherex (QSHX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Queen Sherex (QSHX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Queen Sherex.

בדוק את Queen Sherex תחזית המחיר עכשיו‏!

QSHX למטבעות מקומיים

Queen Sherex (QSHX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Queen Sherex (QSHX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QSHX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Queen Sherex (QSHX)

כמה שווה Queen Sherex (QSHX) היום?
החי QSHXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QSHX ל USD?
המחיר הנוכחי של QSHX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Queen Sherex?
שווי השוק של QSHX הוא $ 781.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QSHX?
ההיצע במחזור של QSHX הוא 979.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QSHX?
‏‏QSHX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0015431 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QSHX?
QSHX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של QSHX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QSHX הוא -- USD.
האם QSHX יעלה השנה?
QSHX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QSHX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:21:31 (UTC+8)

Queen Sherex (QSHX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.