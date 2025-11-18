Queen Kitty מחיר היום

מחיר Queen Kitty (QKITTY) בזמן אמת היום הוא $ 0.00021864, עם שינוי של 28.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ QKITTY ל USD הוא $ 0.00021864 לכל QKITTY.

Queen Kitty כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 217,663, עם היצע במחזור של 995.53M QKITTY. ב‑24 השעות האחרונות, QKITTY סחר בין $ 0.00015588 (נמוך) ל $ 0.00031036 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113352, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003789.

ביצועים לטווח קצר, QKITTY נע ב -0.84% בשעה האחרונה ו -39.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Queen Kitty (QKITTY) מידע שוק

שווי שוק $ 217.66K$ 217.66K $ 217.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 217.66K$ 217.66K $ 217.66K אספקת מחזור 995.53M 995.53M 995.53M אספקה כוללת 995,530,295.4400238 995,530,295.4400238 995,530,295.4400238

