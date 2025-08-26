Pyth USDC (PYTHUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24 שעות נמוך $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 גבוה 24 שעות $ 1.053$ 1.053 $ 1.053 שיא כל הזמנים $ 9.22$ 9.22 $ 9.22 המחיר הנמוך ביותר $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +0.07% שינוי מחיר (7D) +0.07%

Pyth USDC (PYTHUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $1.051. במהלך 24 השעות האחרונות, PYTHUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.046 לבין שיא של $ 1.053, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYTHUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYTHUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pyth USDC (PYTHUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 838.07K$ 838.07K $ 838.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 838.07K$ 838.07K $ 838.07K אספקת מחזור 796.99K 796.99K 796.99K אספקה כוללת 796,994.0 796,994.0 796,994.0

שווי השוק הנוכחי של Pyth USDC הוא $ 838.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYTHUSDC הוא 796.99K, עם היצע כולל של 796994.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 838.07K.