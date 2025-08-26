Pyth ETH (PYTHETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,458.89 $ 4,458.89 $ 4,458.89 24 שעות נמוך $ 4,908.58 $ 4,908.58 $ 4,908.58 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,458.89$ 4,458.89 $ 4,458.89 גבוה 24 שעות $ 4,908.58$ 4,908.58 $ 4,908.58 שיא כל הזמנים $ 5,069.92$ 5,069.92 $ 5,069.92 המחיר הנמוך ביותר $ 1,420.08$ 1,420.08 $ 1,420.08 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.21% שינוי מחיר (1D) -8.39% שינוי מחיר (7D) +0.73% שינוי מחיר (7D) +0.73%

Pyth ETH (PYTHETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,486.79. במהלך 24 השעות האחרונות, PYTHETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,458.89 לבין שיא של $ 4,908.58, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PYTHETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,069.92, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,420.08.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PYTHETH השתנה ב -0.21% במהלך השעה האחרונה, -8.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pyth ETH (PYTHETH) מידע שוק

שווי שוק $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M אספקת מחזור 463.70 463.70 463.70 אספקה כוללת 463.7 463.7 463.7

שווי השוק הנוכחי של Pyth ETH הוא $ 2.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PYTHETH הוא 463.70, עם היצע כולל של 463.7. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.08M.