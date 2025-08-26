PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00004916 $ 0.00004916 $ 0.00004916 24 שעות נמוך $ 0.00005586 $ 0.00005586 $ 0.00005586 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00004916$ 0.00004916 $ 0.00004916 גבוה 24 שעות $ 0.00005586$ 0.00005586 $ 0.00005586 שיא כל הזמנים $ 0.00019936$ 0.00019936 $ 0.00019936 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002963$ 0.00002963 $ 0.00002963 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.37% שינוי מחיר (1D) -10.90% שינוי מחיר (7D) -11.33% שינוי מחיר (7D) -11.33%

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004961. במהלך 24 השעות האחרונות, PUMPKIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00004916 לבין שיא של $ 0.00005586, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUMPKINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00019936, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002963.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUMPKIN השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) מידע שוק

שווי שוק $ 496.06K$ 496.06K $ 496.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 496.06K$ 496.06K $ 496.06K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PUMPKIN TOKEN הוא $ 496.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUMPKIN הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 496.06K.