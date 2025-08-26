Pumpkin (PKIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00102698 $ 0.00102698 $ 0.00102698 24 שעות נמוך $ 0.00116781 $ 0.00116781 $ 0.00116781 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00102698$ 0.00102698 $ 0.00102698 גבוה 24 שעות $ 0.00116781$ 0.00116781 $ 0.00116781 שיא כל הזמנים $ 0.03355328$ 0.03355328 $ 0.03355328 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.95% שינוי מחיר (1D) -10.90% שינוי מחיר (7D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -3.64%

Pumpkin (PKIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103304. במהלך 24 השעות האחרונות, PKIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00102698 לבין שיא של $ 0.00116781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PKINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03355328, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PKIN השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pumpkin (PKIN) מידע שוק

שווי שוק $ 903.26K$ 903.26K $ 903.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 965.24K$ 965.24K $ 965.24K אספקת מחזור 874.42M 874.42M 874.42M אספקה כוללת 934,410,960.78886 934,410,960.78886 934,410,960.78886

שווי השוק הנוכחי של Pumpkin הוא $ 903.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PKIN הוא 874.42M, עם היצע כולל של 934410960.78886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 965.24K.