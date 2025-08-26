עוד על PKIN

Pumpkin סֵמֶל

Pumpkin מחיר (PKIN)

$0.00103305
-10.70%1D
Pumpkin (PKIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:51:02 (UTC+8)

Pumpkin (PKIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00102698
24 שעות נמוך
$ 0.00116781
גבוה 24 שעות

$ 0.00102698
$ 0.00116781
$ 0.03355328
$ 0
-0.95%

-10.90%

-3.64%

-3.64%

Pumpkin (PKIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00103304. במהלך 24 השעות האחרונות, PKIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00102698 לבין שיא של $ 0.00116781, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PKINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03355328, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PKIN השתנה ב -0.95% במהלך השעה האחרונה, -10.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pumpkin (PKIN) מידע שוק

$ 903.26K
--
$ 965.24K
874.42M
934,410,960.78886
שווי השוק הנוכחי של Pumpkin הוא $ 903.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PKIN הוא 874.42M, עם היצע כולל של 934410960.78886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 965.24K.

Pumpkin (PKIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pumpkinל USDהיה $ -0.00012642319463293.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPumpkin ל USDהיה . $ -0.0004701145.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPumpkin ל USDהיה $ -0.0005746368.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pumpkinל USDהיה $ -0.0007078574671816759.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012642319463293-10.90%
30 ימים$ -0.0004701145-45.50%
60 ימים$ -0.0005746368-55.62%
90 ימים$ -0.0007078574671816759-40.66%

מה זהPumpkin (PKIN)

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Pumpkin (PKIN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Pumpkinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pumpkin (PKIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pumpkin (PKIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pumpkin.

בדוק את Pumpkin תחזית המחיר עכשיו‏!

PKIN למטבעות מקומיים

Pumpkin (PKIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pumpkin (PKIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PKIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pumpkin (PKIN)

כמה שווה Pumpkin (PKIN) היום?
החי PKINהמחיר ב USD הוא 0.00103304 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PKIN ל USD?
המחיר הנוכחי של PKIN ל USD הוא $ 0.00103304. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pumpkin?
שווי השוק של PKIN הוא $ 903.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PKIN?
ההיצע במחזור של PKIN הוא 874.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PKIN?
‏‏PKIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03355328 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PKIN?
PKIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PKIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PKIN הוא -- USD.
האם PKIN יעלה השנה?
PKIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PKIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:51:02 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.