Pump Fun Puppet סֵמֶל

Pump Fun Puppet מחיר (PUPPET)

לא רשום

1 PUPPET ל USDמחיר חי:

--
----
-1.10%1D
USD
Pump Fun Puppet (PUPPET) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:55:05 (UTC+8)

Pump Fun Puppet (PUPPET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-1.15%

-8.85%

-8.85%

Pump Fun Puppet (PUPPET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PUPPET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUPPETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUPPET השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pump Fun Puppet (PUPPET) מידע שוק

$ 18.95K
$ 18.95K$ 18.95K

--
----

$ 18.95K
$ 18.95K$ 18.95K

999.72M
999.72M 999.72M

999,718,854.751656
999,718,854.751656 999,718,854.751656

שווי השוק הנוכחי של Pump Fun Puppet הוא $ 18.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUPPET הוא 999.72M, עם היצע כולל של 999718854.751656. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.95K.

Pump Fun Puppet (PUPPET) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pump Fun Puppetל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPump Fun Puppet ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPump Fun Puppet ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pump Fun Puppetל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.15%
30 ימים$ 0-2.74%
60 ימים$ 0+41.14%
90 ימים$ 0--

מה זהPump Fun Puppet (PUPPET)

The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over!

Pump Fun Puppet (PUPPET) משאב

האתר הרשמי

Pump Fun Puppetתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pump Fun Puppet (PUPPET) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pump Fun Puppet (PUPPET) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pump Fun Puppet.

בדוק את Pump Fun Puppet תחזית המחיר עכשיו‏!

PUPPET למטבעות מקומיים

Pump Fun Puppet (PUPPET) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pump Fun Puppet (PUPPET) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUPPET הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pump Fun Puppet (PUPPET)

כמה שווה Pump Fun Puppet (PUPPET) היום?
החי PUPPETהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUPPET ל USD?
המחיר הנוכחי של PUPPET ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pump Fun Puppet?
שווי השוק של PUPPET הוא $ 18.95K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUPPET?
ההיצע במחזור של PUPPET הוא 999.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUPPET?
‏‏PUPPET השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUPPET?
PUPPET ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUPPET?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUPPET הוא -- USD.
האם PUPPET יעלה השנה?
PUPPET ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUPPET תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:55:05 (UTC+8)

