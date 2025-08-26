PUFF (PUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00100111 $ 0.00100111 $ 0.00100111 24 שעות נמוך $ 0.00110051 $ 0.00110051 $ 0.00110051 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00100111$ 0.00100111 $ 0.00100111 גבוה 24 שעות $ 0.00110051$ 0.00110051 $ 0.00110051 שיא כל הזמנים $ 0.868751$ 0.868751 $ 0.868751 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -6.55% שינוי מחיר (7D) -9.31% שינוי מחיר (7D) -9.31%

PUFF (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100813. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100111 לבין שיא של $ 0.00110051, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.868751, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUFF (PUFF) מידע שוק

שווי שוק $ 52.54K$ 52.54K $ 52.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 143.03K$ 143.03K $ 143.03K אספקת מחזור 52.20M 52.20M 52.20M אספקה כוללת 142,097,002.19 142,097,002.19 142,097,002.19

שווי השוק הנוכחי של PUFF הוא $ 52.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 52.20M, עם היצע כולל של 142097002.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.03K.