PUFF סֵמֶל

PUFF מחיר (PUFF)

לא רשום

1 PUFF ל USDמחיר חי:

$0.00100813
$0.00100813$0.00100813
-6.50%1D
USD
PUFF (PUFF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:36:23 (UTC+8)

PUFF (PUFF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00100111
$ 0.00100111$ 0.00100111
24 שעות נמוך
$ 0.00110051
$ 0.00110051$ 0.00110051
גבוה 24 שעות

$ 0.00100111
$ 0.00100111$ 0.00100111

$ 0.00110051
$ 0.00110051$ 0.00110051

$ 0.868751
$ 0.868751$ 0.868751

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-6.55%

-9.31%

-9.31%

PUFF (PUFF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100813. במהלך 24 השעות האחרונות, PUFF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00100111 לבין שיא של $ 0.00110051, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PUFFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.868751, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PUFF השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PUFF (PUFF) מידע שוק

$ 52.54K
$ 52.54K$ 52.54K

--
----

$ 143.03K
$ 143.03K$ 143.03K

52.20M
52.20M 52.20M

142,097,002.19
142,097,002.19 142,097,002.19

שווי השוק הנוכחי של PUFF הוא $ 52.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PUFF הוא 52.20M, עם היצע כולל של 142097002.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 143.03K.

PUFF (PUFF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PUFFל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPUFF ל USDהיה . $ -0.0000626360.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPUFF ל USDהיה $ -0.0001914322.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PUFFל USDהיה $ -0.0002786196039018162.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.55%
30 ימים$ -0.0000626360-6.21%
60 ימים$ -0.0001914322-18.98%
90 ימים$ -0.0002786196039018162-21.65%

מה זהPUFF (PUFF)

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

PUFF (PUFF) משאב

האתר הרשמי

PUFFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PUFF (PUFF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PUFF (PUFF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PUFF.

בדוק את PUFF תחזית המחיר עכשיו‏!

PUFF למטבעות מקומיים

PUFF (PUFF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PUFF (PUFF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PUFF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PUFF (PUFF)

כמה שווה PUFF (PUFF) היום?
החי PUFFהמחיר ב USD הוא 0.00100813 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PUFF ל USD?
המחיר הנוכחי של PUFF ל USD הוא $ 0.00100813. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PUFF?
שווי השוק של PUFF הוא $ 52.54K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PUFF?
ההיצע במחזור של PUFF הוא 52.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PUFF?
‏‏PUFF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.868751 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PUFF?
PUFF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PUFF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PUFF הוא -- USD.
האם PUFF יעלה השנה?
PUFF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PUFF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:36:23 (UTC+8)

