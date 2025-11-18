pSOL מחיר היום

מחיר pSOL (PSOL) בזמן אמת היום הוא $ 137.7, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PSOL ל USD הוא $ 137.7 לכל PSOL.

pSOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 367,006, עם היצע במחזור של 2.67K PSOL. ב‑24 השעות האחרונות, PSOL סחר בין $ 128.96 (נמוך) ל $ 137.52 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 253.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 128.96.

ביצועים לטווח קצר, PSOL נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -8.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

pSOL (PSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 367.01K$ 367.01K $ 367.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 367.01K$ 367.01K $ 367.01K אספקת מחזור 2.67K 2.67K 2.67K אספקה כוללת 2,668.810707751 2,668.810707751 2,668.810707751

שווי השוק הנוכחי של pSOL הוא $ 367.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PSOL הוא 2.67K, עם היצע כולל של 2668.810707751. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.01K.