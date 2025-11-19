pSOL (PSOL) תחזית מחיר (USD)

קבל pSOL תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה PSOL יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

pSOL תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)
על פי התחזית שלך, pSOL ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 140.2 בשנת 2025.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)
על פי התחזית שלך, pSOL ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 147.21 בשנת 2026.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)
על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של PSOL הוא $ 154.5704 עם 10.25% שיעור צמיחה.

pSOL (PSOL) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של PSOL הוא $ 162.2990 עם 15.76% שיעור צמיחה.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של PSOL הוא $ 170.4139 עם 21.55% שיעור צמיחה.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של PSOL הוא $ 178.9346 עם 27.63% שיעור צמיחה.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)
בשנת 2040, המחיר של pSOL עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 291.4657.

pSOL (PSOL) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)
בשנת 2050, המחיר של pSOL עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 474.7669.

2026 $ 147.21 5.00%

2027 $ 154.5704 10.25%

2028 $ 162.2990 15.76%

2029 $ 170.4139 21.55%

2030 $ 178.9346 27.63%

2031 $ 187.8814 34.01%

2032 $ 197.2754 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 207.1392 47.75%

2034 $ 217.4962 55.13%

2035 $ 228.3710 62.89%

2036 $ 239.7895 71.03%

2037 $ 251.7790 79.59%

2038 $ 264.3680 88.56%

2039 $ 277.5864 97.99%

2040 $ 291.4657 107.89% הצג עוד לטווח קצר pSOL תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 140.2 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 140.2192 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 140.3344 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 140.7761 0.41% pSOL (PSOL) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורPSOLב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $140.2 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. pSOL (PSOL) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורPSOL , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $140.2192 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. pSOL (PSOL) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורPSOL , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $140.3344 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. pSOL (PSOL) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורPSOL הוא $140.7761 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית pSOL

שווי שוק $ 374.04K
אספקת מחזור 2.67K

המחיר PSOL העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות. בנוסף, PSOL יש כמות במעגל של 2.67K ושווי שוק כולל של $ 374.04K.

pSOL מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בpSOLדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלpSOL הוא 140.2USD. היצע במחזור של pSOL(PSOL) הוא 2.67K PSOL , מה שמעניק לו שווי שוק של $374,039 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 6.17% $ 8.15 $ 141.63 $ 128.96

7 ימים -12.85% $ -18.0229 $ 189.9092 $ 129.9097

30 ימים -26.51% $ -37.1760 $ 189.9092 $ 129.9097 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,pSOL הראה תנועת מחירים של $8.15 , המשקפת 6.17% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,pSOL נסחר בשיא של $189.9092 ושפל של $129.9097 . נרשם שינוי במחיר של -12.85% . מגמה אחרונה זו מציגה אתPSOL הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,pSOL חווה -26.51% שינוי, המשקף בערך $-37.1760 לערכו. זה מצביע על כך ש PSOL עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך pSOL (PSOL) מודול חיזוי מחיר עובד? pSOL מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של PSOLעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךpSOL לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של PSOL , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של pSOL. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלPSOL . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלPSOL כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של pSOL.

מדוע PSOL חיזוי מחירים חשוב?

PSOL תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם PSOL כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, PSOL ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.

מהי תחזית המחיר של PSOL בחודש הבא?
על פי pSOL (PSOL) כלי תחזית המחירים, המחיר PSOL הצפוי יגיע ל -- ב undefined .

כמה יעלה 1 PSOL בשנת 2026?
המחיר של 1 pSOL (PSOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PSOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026.

מהו המחיר החזוי של PSOL בשנת 2027?
pSOL (PSOL) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PSOL עד שנת 2027.

מהו מחיר היעד המשוער של PSOL בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, pSOL (PSOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.

מהו מחיר היעד המשוער של PSOL בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, pSOL (PSOL) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.

כמה יעלה 1 PSOL בשנת 2030?
המחיר של 1 pSOL (PSOL) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, PSOL יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030.

מהי PSOL תחזית המחיר בשנת 2040?
pSOL (PSOL) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 PSOL עד שנת 2040.