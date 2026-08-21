PRSM AI מחיר היום

מחיר PRSM AI (PRSM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.12% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PRSM ל USD הוא $ 0 לכל PRSM.

PRSM AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,666, עם היצע במחזור של 704.67M PRSM. ב‑24 השעות האחרונות, PRSM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PRSM נע ב -1.07% בשעה האחרונה ו +35.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PRSM AI (PRSM) מידע שוק

שווי שוק $ 20.67K$ 20.67K $ 20.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K אספקת מחזור 704.67M 704.67M 704.67M אספקה כוללת 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

שווי השוק הנוכחי של PRSM AI הוא $ 20.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PRSM הוא 704.67M, עם היצע כולל של 989937482.125917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.03K.